ภูมิใจไทยแจง "แลนด์บริดจ์" หากศึกษาพบไม่คุ้มค่า - ปชช.ในพื้นที่ไม่ต้องการ โครงการไม่เกิด

เพจเฟซบุ๊กพรรคภูมิใจไทย โพสต์ภาพผ่านเพจฯ วันนี้ (11 พ.ค.) พร้อมข้อความว่า แลนด์บริดจ์ ฉบับภูมิใจไทย ความจริง ร่าง พ.ร.บ. SEC ตกไปตั้งแต่ 2 สมัยที่แล้ว และคณะรัฐมนตรี ไม่ได้พิจารณาต่อ ปัจจุบันไม่มีผลทางกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นโครงการใหม่ สถานะปัจจุบันของโครงการ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) และศึกษาผลดี-ผลเสียอย่างถี่ถ้วน ยังไม่ได้มีการเริ่มก่อสร้าง หรือลงทุนจริง โดยเป้าหมายหากโครงการเกิดขึ้น
1. ดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค
2. ลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเล
3. เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว
4. เกิดการจ้างงาน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ
มีการคณะกรรมการศึกษาผลกระทบ (กรอบเวลา 90 วัน) นำทีมศึกษาโดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง เงื่อนไขสำคัญ หากศึกษาแล้วพบว่า ไม่คุ้มค่า หรือ ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการ โครงการจะไม่เกิดขึ้น
1. ไม่มีการให้สิทธิชาวต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี 2. ไม่มีการอนุญาตให้ทำกาสิโน หรือธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมายโดยเด็ดขาด 3. ไม่ได้ตั้งงบฯ ลงทุน 1 ล้านล้านบาท (มีเพียงงบสำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น)
ส่วนจุดยืนและบทสรุปจากพรรคภูมิใจไทย คือทำโครงการด้วยเจตนาที่ดี มุ่งพัฒนาพื้นที่ภาคใต้โดยสุจริต เคารพและรับฟังเสียงของประชาชนภาคใต้และคนไทยทั้งประเทศเป็นสำคัญ
