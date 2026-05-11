หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -7.94 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 46,963.46 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 พ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,492.42 จุด ลดลง 7.94 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.53 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 46,963.46 ล้านบาท