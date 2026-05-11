สงร.ต้อนรับ กมธ.ศก.ถกปัญหาอุปสรรคสถานการณ์การเงินโลก-ประเทศไทย

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน พบปะ หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางด้านการเงินของโลกและประเทศไทย ตลอดจนแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ด้านการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูงจากเหตุการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพของประชาชน เช่น มาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ลูกค้าสถาบันการเงินของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและราคาพลังงาน แนวทางการสนับสนุนโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวเป็นสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและมุ่งเน้นการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับพื้นที่นาข้าวที่ให้ผลผลิตต่ำหรือไม่เหมาะสมให้กลายเป็นสวนปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ซึ่งปาล์มถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว จำนวน 100,000 ไร่ มาเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปสู่การเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มไร้หนี้ ภายใน 5 ปี และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อโดยใช้หลักประกันใหม่ ๆ รวมถึงการหารือถึงความเหมาะสมของ KPI ของสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งในมิติของนโยบาย การดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างภารกิจช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ กับการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน