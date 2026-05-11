ฝ่ายค้านยื่น ปธ.สภาฯ วินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสน ล.ขัดรัฐธรรมนูญ ม.172 หรือไม่

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) นายกรณ์ จาติกวณิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยื่นเรื่องต่อ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ยื่นเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ อยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานรัฐบาลมีการสอดไส้เงินกู้ 2 แสนล้านบาท ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่เอามาอยู่ใน พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท นำเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกัน เนื้อหาคำร้องที่ฝ่ายค้านยื่นมีทางออกให้ศาลพิจารณาทุกส่วน เชื่อว่าหากศาลได้วินิจฉัย จะเห็นว่าการปรับโครงสร้างพลังงานสามารถทำได้ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี บางส่วนมาตรการเยียวยาไม่จำเป็นต้องอยู่ใน พ.ร.ก.กู้เงิน สามารถอยู่ในภาษีสรรพสามิตได้
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ยื่นเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ อยากให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทำงานรัฐบาลมีการสอดไส้เงินกู้ 2 แสนล้านบาท ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่เกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่เอามาอยู่ใน พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท นำเงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกัน เนื้อหาคำร้องที่ฝ่ายค้านยื่นมีทางออกให้ศาลพิจารณาทุกส่วน เชื่อว่าหากศาลได้วินิจฉัย จะเห็นว่าการปรับโครงสร้างพลังงานสามารถทำได้ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี บางส่วนมาตรการเยียวยาไม่จำเป็นต้องอยู่ใน พ.ร.ก.กู้เงิน สามารถอยู่ในภาษีสรรพสามิตได้