"จุลพันธ์" รับติดภารกิจ ไม่ได้เข้าพบ "ทักษิณ" หลังออกเรือนจำ แต่ขอส่งกำลังใจให้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำ ว่า ยังไม่ได้เดินทางไปพบ เนื่องจากช่วงเช้าติดภารกิจเข้าร่วมประชุม แต่ได้ส่งกำลังใจและความคิดถึงไปให้ นายทักษิณแล้ว ในฐานะบุคคลสำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด และร่วมต่อสู้ทางการเมืองมาด้วยกันหลายสิบปี
ส่วนของการทำงานของพรรคเพื่อไทยนั้น ยืนยันว่า พรรคมีความเป็นอิสระทางความคิด และนายทักษิณไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการพรรค
