ทีม ครม.เงาแนะรัฐจัดหาปุ๋ยนอกเป็นระบบ ควบคุมราคา เปิดเผยสต๊อกโปร่งใส

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงภายหลังการประชุม ครม.เงา ครั้งที่ 2 ซึ่งมีข้อเสนอต่อมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาวะขาดแคลนปุ๋ย และราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ ว่า ได้เชิญผู้แทนเกษตรกรชาวนา เกษตรกรสวนมะพร้าว มาให้ข้อมูลโดยมีการสะท้อนปัญหาต้นทุนในการทำเกษตรมีราคาสูงขึ้น ทั้งค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ยที่ยังมีราคาแพง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ เพราะจัดหาหรือนำเข้าไม่ได้ตามที่พูด คุมราคาไม่ได้จริง ส่วนเรื่องปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ยังไม่เห็นความคืบหน้าการตรวจสอบเอาผิดล้งมะพร้าวแม้ว่าจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบมานานแล้ว ไม่มีความคืบหน้าการตั้งล้งกลาง ปัญหาลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ทำให้สินค้าเกษตรในประเทศราคาตกต่ำ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากเป็นรัฐบาล พรรคประชาชนจะทำการจัดหาปุ๋ยจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ ไม่ใช่เล่นข่าวใหญ่โตว่าจะไปหาปุ๋ยมาจากรัสเซีย สุดท้ายก็ไม่ได้แล้วเปลี่ยนมาใช้การใช้งบกลาง 5-6 พันล้านบาท มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรไม่ได้ต้องการอย่างแท้จริง และถ้าเรามีอำนาจในการบริหารกระทรวงพาณิชย์ ก็จะกล้าประกาศควบคุมราคาปุ๋ย ไม่ใช่เพียงแค่ราคาแนะนำอย่างเดียว และจะทำให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ไม่ให้เกิดภาพข่าวแบบที่เป็นมา คือ รมว.พาณิชย์ และ รมว.เกษตรฯ ออกมาให้ข่าวสวนทางกัน ทั้งที่อยู่ในรัฐบาลชุดเดียวกัน
