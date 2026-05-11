ย้ายหญิงอิหร่าน เจ้าของโนเบลสันติภาพจากคุกเข้า รพ.ในเตหะราน หลังหัวใจวาย

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ว่า
นางนาร์เกส โมฮัมมาดี ชาวอิหร่าน เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งถูกจำคุก ได้ถูกย้ายตัวไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเตหะราน และได้รับการพักโทษจำคุกด้วยวงเงินประกันตัวที่สูงมาก
โมฮัมมาดี วัย 54 ปี ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี 2566 ขณะอยู่ในเรือนจำ จากการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและยกเลิกโทษประหารชีวิตในอิหร่าน แต่เธอมีอาการหัวใจวายเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ด้าน ครอบครัวของโมฮัมมาดี เรียกร้องให้ทางการอิหร่านย้ายเธอออกจากเมืองซานจาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเตหะราน ซึ่งเป็นเมืองที่เธอรับโทษจำคุก และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในตอนแรก โดยให้เหตุผลว่า โมฮัมมาดีจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่ดีขึ้น
