กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมชง ครม.ปลด 9 ธุรกิจออกจากบัญชีแนบท้าย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบ ปรับปรุงธุรกิจบริการในบัญชีแนบท้าย 3 (ธุรกิจที่คนไทยยังไม่พร้อมแข่งขันกับธุรกิจของคนต่างด้าว) ของ พ.ร.บ.การประกอบการธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใหม่ โดยจะมีการนำจำนวน 9 ธุรกิจบริการ ออกจากบัญชีท้าย เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของคนไทย เพราะมีกฎหมายและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือ/ในกลุ่ม เป็นธุรกิจเพื่อประโยชน์ของพนักงาน และเป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทาน