ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทราเปิดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่เมือง

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่เมืองฉะเชิงเทรา ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว พร้อมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จมหาสังฆนายก วรากาโกดะ ศรีญาณรัตนะ มหาเถโร เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอัสคิริยา (สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระครูธรรมธรจำลอง โรจนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดแหลมใต้ (ประธานดำเนินงานจัดสร้าง) คณะสงฆ์ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พิธีดังกล่าว จัดโดยวัดแหลมใต้ ร่วมกับคณะกรรมการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา ตลอดจนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
