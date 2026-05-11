ผู้ว่าฯ กทม.เปิดสะพานบางบอน 5 ข้ามคลองภาษีเจริญ หวังลดปัญหาจราจร

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ระหว่างลงพื้นที่เปิดสะพานบางบอน 5 ข้ามคลองภาษีเจริญ เขตหนองแขม ซึ่งได้มีการขยายถนนเป็น 4 ช่องทาง โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการ กทม. นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผอ.เขตหนองแขม พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
นายชัชชาติ กล่าวว่า ช่วงถนนดังกล่าว เคยมีปัญหาคอขวดตรงสะพาน ข้ามคลองภาษีเจริญ ซึ่งได้มีการเวนคืนพื้นที่ และทำสะพานข้ามเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้งานแล้ว โดยประชาชนสามารถสัญจรข้ามได้ แต่ในส่วนทางเดินข้ามคลองยังไม่แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง ทำการตีเส้นทางม้าลายให้ประชาชนสามารถข้ามถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งตรวจสอบและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งระหว่างนี้ขอให้ประชาชนที่ขับขี่ขึ้นและลงสะพานมีความระมัดระวังจำกัดความเร็ว เพราะมีสี่แยก ทั้งหัวและท้ายของสะพาน ซึ่งสัญญาณไฟยังไม่ชัดเจน
