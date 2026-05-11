รอง ผบ.ตร.เร่งสกัดแก็งค์โอร์เสม็ดใช้ไทยเป็นทางผ่านค้ามนุษย์ หวั่นถูกโยงเกี่ยวข้อง

พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูลแก็งค์โอร์เสม็ด ในอาณาจักรสแกมเมอร์ ตรงข้ามช่องจอม จ.สุรินทร์ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายคอลล์เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ว่า มีคนเกี่ยวข้องมากกว่า 10,000 คน โดยภายในพื้นที่พบห้องควบคุมตัว สถานที่บังคับใช้แรงงานและทรมานผู้คน รวมถึงห้องผ่าตัด เครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์ทางสูตินรีเวช ทำให้ทั้งไทยและสหรัฐฯ ตั้งข้อสงสัยว่า อาจเชื่อมโยงกับขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล พร้อมระบุว่า ปัจจุบันยังมีชาวต่างชาติถูกหลอกเข้ามาในประเทศไทย ก่อนถูกส่งต่อไปทำงานกับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา มีข้อมูลจากสถานทูตบราซิลว่า มีชาวบราซิลอย่างน้อย 30 คน ถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชา ขณะเดียวกันยังพบเหยื่อจากไต้หวันและญี่ปุ่น ถูกหลอกในลักษณะเดียวกัน ทำให้ไทยต้องเร่งสกัดไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านของขบวนการเหล่านี้ เพื่อไม่ให้ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ
