อังกฤษกักตัวผู้อพยพจากเรือ MV Hondius 72 ชม. ยกระดับเฝ้าระวัง "ไวรัสฮันตา"

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ชาวอังกฤษ 20 คน ที่อพยพจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของไวรัสฮันตา เข้ารับการกักตัวในโรงพยาบาลทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษทันที ที่เดินทางกลับถึงประเทศ เมื่อวานนี้ (10 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ขณะที่ทางการได้ยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว เดินทางถึงเมืองแมนเชสเตอร์ และเดินทางต่อโดยรถบัสไปยังโรงพยาบาลแอร์โรว์พาร์ก ในเขตเวียร์รัล เทศมณฑลเมอร์ซีย์ไซด์ เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 72 ชั่วโมง
หน่วยงานบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (NHS) ในพื้นที่ ออกแถลงการณ์ร่วมว่า ผู้โดยสารกลุ่มนี้ จะพักในพื้นที่ควบคุมเพื่อประเมินและตรวจทางคลินิก หากไม่พบอาการป่วยจะได้รับอนุญาตให้กลับไปกักตัวที่บ้านต่ออีก 42 วัน
นอกจากนี้ ทางการกำลังติดตามบุคคลที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อ
มาตรการฉุกเฉินนี้ เกิดขึ้นหลังพบการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งทำให้มีผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อหรือผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 8 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิต 3 ราย
