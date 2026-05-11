xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคเช้า +2.07 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 19,139.24 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 พ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,502.43 จุด ปรับขึ้น 2.07 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.14 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 19,139.24 ล้านบาท