คลังปรับแผนก่อหนี้ใหม่เป็น 1.42 ล้านล้าน หวังดันเข้า ครม.ทัน 12 พ.ค.นี้

กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทว่า หลังจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้กำหนดไทม์ไลน์ให้เร่งประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.) เพื่อปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะใหม่ รองรับการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท นั้น การประชุมเสร็จสิ้นแล้ว โดยสาระสำคัญ ได้ปรับแผนก่อหนี้ใหม่เพิ่มจากเดิมอีก 2.2 แสนล้านบาท ทำให้แผนก่อหนี้เพิ่มจาก 1.2 ล้านล้านบาท เป็น 1.42 ล้านล้านบาท ส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมมีการอัปเดทตัวเลขเล็กน้อย ใกล้เคียงเดิมที่ 1.8 ล้านล้านบาท และแผนชำระหนี้ยังอยู่ที่ 5 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ เมื่อดูรายละเอียดในแผนหนี้สาธารณะใหม่ที่ปรับปรุงเสร็จแล้ว ในส่วนของหนี้ที่เพิ่มขึ้น 2.2 แสนล้านบาท จะเข้าไปอยู่ในส่วนของรัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง ยอดทะลุ 1.1 ล้านล้านบาท ส่วนเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ยังอยู่เท่าเดิม 8.6 แสนล้านบาท โดยขั้นตอนหลังจากนี้ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ หรือหากไม่ทันจะเป็น 19 พฤษภาคม 2569
ส่วนการกู้เงินจริงจะเริ่มเมื่อไรนั้น จะต้องรอ พ.ร.ก.ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาก่อน และมีแผนการใช้เงินออกมาอย่างชัดเจน จึงจะเริ่มกู้ออกมาใช้จริงได้ ซึ่งเดิมที นายเอกนิติคาดว่าจะเริ่มได้ทัน 1 มิถุนายนนี้ ในกรณีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง หรือถูกศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องการร้องเรียน
