กรมอุทยานฯ เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่อง ยังพบกลุ่มควันหลายจุด

นายทิพยรัตน์ ทัยศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในในพื้นที่หลายจุด เนื่องจากยังพบกลุ่มควันในหลายพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณท้องที่บ้านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เนื่องจากพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับ แต่ยังคงเกิดกลุ่มควัน ทั้งนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 จะดำเนินการบินโดรนสำรวจอีกครั้ง เพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้ง ในส่วนท้องที่บ้านโคกอิฐ โคกคู ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการดับไฟป่าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งยังพบว่ามีบริเวณที่เกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟ แต่ในช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาในพื้นที่ จึงได้ทำการบินโดรนสำรวจบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง โดยพบว่าไม่พบกลุ่มควันในจุดดังกล่าวแล้ว
สำหรับท้องที่บ้านใหม่ บ้านท่า อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ยังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟ จึงได้ดำเนินการเข้าดับไฟ ทั้งนี้ ช่วงบ่ายมีฝนตกในพื้นที่ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 จึงจะดำเนินการบินโดรนเพื่อสำรวจอีกครั้ง และท้องที่บ้านปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟ ซึ่งยังพบกลุ่มควันในบางจุด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 จะดำเนินการบินโดรนสำรวจอีกครั้งหนึ่ง