"บก.ลายจุด"แนะกรณี"เฉิงเจ้า หวู"ต้องตรวจสอบบิดาคือใคร ทำไมถึงเพิ่งพาลูกเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร์

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กรณีเฉิงเจ้าหวูที่พบว่ามีบัตรประชาชนไทยนั้น มีข้อสังเกตว่าเจ้าตัวไม่ได้เพิ่มชื่อในระบบทะเบียนราษฎร์ตั้งแต่เกิด แต่เพิ่มชื่อในปี 2551 ตอนนั้นเขาอายุ 13 ปี เมื่ออายุครบ 15 ปีจึงได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน
การเพิ่มชื่อของเฉิงเจ้าหวูเมื่อตอนที่เขาอายุ 13 ปีนั้นได้เสนอพยานทางวิทยาศาสตร์โดยการตรวจความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับตนเองโดยได้รับการรับรองผลการตรวจ DNAs จาก รพ รัฐ
ทีนี้เราต้องตามไปตรวจสอบว่าบิดาของนายเฉิงเจ้าหวูคือใคร ทำไมถึงเพิ่งพาลูกมาเพิ่มชื่อในระบบทะเบียน และนี่คือปมที่จะต้องไปให้ถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้