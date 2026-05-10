ปชน.แจงกรณีดราม่า THACCA ลั่นจุดยืนเชื่อในเสรีภาพการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทุกรูปแบบ

เพจพรรคประชาชน โพสต์ระบุว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีเสียงจากผู้คนในวงการสร้างสรรค์หลายท่านที่ส่งมาถึงเรา
ทั้งความกังวล และคำถามต่อจุดยืนของพรรคประชาชนในฐานะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม
ปีกวัฒนธรรม พรรคประชาชน ขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราเชื่อในเสรีภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทุกรูปแบบ ทุกแนวทาง ทุกอุดมการณ์ งานสร้างสรรค์ไม่ควรถูกตัดสินคุณค่าด้วยมุมมองทางการเมืองข้างใดข้างหนึ่ง
และไม่มีงานชิ้นใดควรถูกโจมตีหรือถูกแบนด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ หลักการนี้ไม่มีข้อยกเว้น
เราตระหนักดีว่าคนทำงานในวงการภาพยนตร์ ละคร ดนตรี และศิลปะทุกแขนงได้ต่อสู้และสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยากลำบาก ความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความอุตสาหะ ความตั้งใจที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงาน ปีกวัฒนธรรม พรรคประชาชนมีพันธกิจที่จะยืนข้างคนกลุ่มนี้ ไม่ใช่สร้างภาระให้กับพวกเขา
ปีกวัฒนธรรมยืนยันจะเป็นพื้นที่กลางสำหรับคนทำงานสร้างสรรค์ทุกกลุ่ม
และพร้อมน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่แบ่งแยกอุดมการณ์หรือแนวทางการทำงาน
เราพร้อมรับฟังทุกเสียงจากผู้ที่อยู่ในวงการ และพร้อมทำงานร่วมกันในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย สวัสดิการ หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หากจะมีบทสนทนาใดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปะและวัฒนธรรม
ปีกวัฒนธรรมพรรคประชาชนยินดีเปิดพื้นที่ให้กับทุกท่านถกเถียงและรับฟังด้วยความจริงใจอย่างที่สุด
ด้วยความเคารพต่อผู้สร้างสรรค์ทุกคน
ปีกวัฒนธรรม พรรคประชาชน