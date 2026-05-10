แนะเลี่ยงเส้นทางปากทางเข้าสาย 1 จากถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 เริ่ม 11-20 พ.ค.

สำนักงานเขตภาษีเจริญ โพสต์ระบุว่า ประกาศปิด/เบี่ยงการจราจร ปากทางเข้าสาย 1 จากถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ตั้งแต่วันที่ 11-20 พ.ค. นี้! ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ได้มีงานก่อสร้างงานขยายผิวจราจร โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4
ทางโครงการฯ จึงขอดำเนินการปิด/เบี่ยงการจราจร ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1 เพื่อขยายผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 11 - 20 พฤษภาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงดังนี้
- จากถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กลับรถใต้สะพานบางน้อยไปฝั่งขาเข้าเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 1 จากนั้นจึงชิดซ้ายเพื่อกลับรถใต้สะพานบางลิ่มและขึ้นสะพานข้ามแยก (ภาพประกอบใต้คอมเม้นต์เส้นสีฟ้า)
- จากถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ข้ามสะพานบางน้อยและสะพานลัดตาเหนียว จากนั้นจึงชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางเชือกหนังมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพุทธมณฑลสาย 1 (ภาพประกอบใต้คอมเม้นต์เส้นสีเหลือง)
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก