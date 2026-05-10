"ณัฐวุฒิ"เตรียมไปรอรับ"ทักษิณ" ตอกย้ำรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงที่สุดต่อระบอบ ปชต.

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หลายคนบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองไทยรอบนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2549 เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน
2 เมษายน มีการเลือกตั้งหลังรัฐบาลทักษิณยุบสภา พรรคฝ่ายค้านบอยคอตไม่ลงเลือกตั้ง
8 พฤษภาคม ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
11 พฤษภาคม ฝ่ายค้าน 3 พรรคหลัก ประชาธิปัตย์ ชาติไทย มหาชน ประกาศไม่เข้าร่วมหารือกับกกต.เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ในที่สุดก็เกิดรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน
20 ปีผ่านไป
11 พฤษภาคม 2569 นายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจในคราวนั้น และถูกดำเนินคดีโดยอำนาจเผด็จการตั้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทำหน้าที่พนักงานสอบสวนกำลังจะออกจากเรือนจำ โดยที่คณะรัฐประหารไม่มีใครถูกดำเนินคดี และมีบทบัญญัตินิรโทษกรรมคุ้มครองไว้ให้ในรัฐธรรมนูญ
ผมยืนยันหลักการอีกครั้ง ผู้ถูกกระทำจากอำนาจเผด็จการไม่ควรติดคุกแม้แต่วันเดียว
10 พฤษภาคม พี่น้องที่จัดกิจกรรมอยู่หน้าเรือนจำทุกสัปดาห์เป็นแม่งานหลัก จัดเตรียมพื้นที่และกิจกรรมไว้ต้อนรับทุกท่านที่อยากไปร่วมส่งกำลังใจให้ ดร.ทักษิณ ก่อนวันได้รับอิสรภาพ
อาหาร น้ำดื่ม หลายคนช่วยกันจัดหา เพียงพอสำหรับทุกคน ไม่หวั่นแม้ท่านมามาก เยี่ยมใต้ ก็จะเอาอาหารไปบริการด้วย เวทีจะมีทั้งการพูดคุย เสียงเพลง และสาระต่างๆ ต่อเนื่องตลอดวันจนถึง 22.00 น. หยุดการใช้เสียง
พี่น้องต่างจังหวัดที่เดินทางมาถึงก่อน ตั้งใจจะค้างคืนหน้าเรือนจำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ตอนเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม
ผมเคยเดินออกจากเรือนจำมาแล้ว 3 ครั้ง ยังจำทุกความรู้สึกได้ดี ภาพที่มีพลังอย่างยิ่งคือการได้เห็นคนที่เรารักและรักเรามารอให้กำลังใจ
นัยของการเอาทักษิณเข้าคุก คือการยืนยันความถูกต้องของรัฐประหาร 2549 แต่ผมไม่เห็นด้วย ผมจะไปรอรับนายกฯทักษิณ เพื่อตอกย้ำว่ารัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตย และผู้ถูกกระทำจะไม่เดินเดียวดาย