"สมชัย"เตรียมบุก กกต.12 พ.ค.นี้ ยื่นขอ 20 เอกสารลับบัตรเลือกตั้งเป็นข้อมูลสู้ในศาล รธน.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผมและคณะ จะไปยื่นหนังสือถึง กกต. เพื่อขอเอกสาร จำนวน 20 รายการ ที่เป็นหลักฐานว่า กกต. ได้ออกแบบบัตรเลือกตั้งโดยรอบคอบ สามารถรักษาความลับของผู้เลือกตั้งได้จริง เอกสารทั้ง 20 ชิ้นที่ขอจะเป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ตัวอย่าง เช่น รายการที่ 12
: เหตุผลและเอกสารประกอบการตัดสินใจในการเลือกออกแบบตัวระบุของบัตรเลือกตั้งแต่ละชนิด (บัตรประชามติ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ) ที่ใช้กลไกแตกต่างกัน ๓ ระดับ คือ(ก) ไม่มีตัวระบุ (ข) คิวอาร์โค้ดแบบรหัสเล่ม ๑ต่อ ๒๐ ใบ และ (ค) บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดแบบไม่ซ้ำกันทุกใบ พร้อมการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Impact Assessment — PIA) ของแต่ละกลไก รวมถึงระเบียบ คำสั่ง หรือมติ ที่อนุญาตให้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใช้ตัวระบุแบบไม่ซ้ำกันทุกใบ ซึ่งเกินกว่าที่ระเบียบพ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๓๐-๑๓๒ ที่กำหนดไว้รองรับ
ส่วนอีก 19 รายการล้วนเข้มข้นไม่แพ้กัน พร้อมจะเปิดชื่อรายการเอกสารที่ขอทั้ง 20 ชิ้นในวันดังกล่าว
ไม่สงวนสิทธิในการให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ หน่วยงานใด ๆ ตลอดจนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เรียกดู / ขอดู เอกสารดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า กกต. มีความรอบคอบในการออกแบบบัตรเลือกตั้งที่รักษาความลับของผู้เลือกหรือไม่