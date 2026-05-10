บก.ปคบ.บุกโกดังปุ๋ยเถื่อน ยึดของกลางกว่า 17,400 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บและกระจายสินค้าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ หลังพบการลักลอบจำหน่ายปุ๋ยเถื่อนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงช่วยเร่งผลผลิตทุเรียนและพืชอื่นๆ จากการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งเข้าข่ายเป็นปุ๋ยปลอม จำนวน 8 รายการ รวมกว่า 17,400 ชิ้น มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลถึงกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป