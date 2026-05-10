"แอ๊ด คาราบาว"หวัง"แม่หมู-นาย ณภัทร"กลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิม

แอ๊ด คาราบาว นักร้องเพลงเพื่อชีวิต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เห็นข่าวคุณหมูกับน้องนายลูกชายแล้วย้อนนึกถึงตัวเอง ผมมักบอกกับตัวเองเสมอๆ ว่า เลี้ยงลูกเราเลี้ยงเขาให้โตแล้วก็ต้องปล่อยมือ แค่ดูอยู่ห่างๆแต่พร้อมเข้าไปดึงเขาขึ้นมาเมื่อเขาล้ม…
หวังว่าคุณหมูกับลูกชายจะกลับมาเข้าใจกันรักกันเหมือนเดิมน่ะครับ ผมขอเป็นกำลึงใจให้ทั้งคู่
พ่อแม่นั้นรักลูกอย่างที่บางทีลูกก็นึกไม่ถึง เพราะบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอธิบาย
ผมสูบบุหรี่มาตั้งเเต่ปวช.จนอายุ34ปีถึงเลิก วันหนึ่งผมอุ้มลูกน้อยขึ้นมาหลังจากกลับจากทัวร์คอนเสริท ปากผมยังคาบบุหรี่อยู่ไม่ทันได้วาง
ลูกไม่รู้ประสีประสาคว้าบุหรี่ที่ผมคาบอยู่ เต็มมือเลยครับไฟติดมือลูกน้อยไปพร้อมกับเสียงร้องไห้จ๊าก….
มันเป็นภาพที่สะเทือนใจผมอย่างยิ่งสุดจะบรรยาย แล้วสิ่งที่ผมทำคือเลิกแม่งดีกว่าบุหรี่
69‘เพื่อเธอ เพื่อภรรยาเพื่อลูกๆอันเป็นที่รักยิ่งที่ผมมีอยู่บนโลกนี้ครับ…พี่น้อง