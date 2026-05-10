โฆษกสถานทูตจีนฯ ตอบสื่อกรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย

เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย โพสต์ระบุว่า โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ตอบคำถามผู้สื่อข่าวกรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งต้องสงสัยว่าครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย
ถาม: เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางตำรวจของประเทศไทยระบุว่า มีพลเมืองจีนรายหนึ่งในประเทศไทยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างการสอบสวน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยมีความเห็นอย่างไร
ตอบ: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลจีนยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัด และไม่ปกป้องการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือความผิดอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีน โดยพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม
ฝ่ายจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและงานด้านตำรวจร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือฉันมิตรและการติดต่อประสานงานตามปกติระหว่างสองประเทศ