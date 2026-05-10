นายกฯ สั่ง รมว.ทส.ลงพื้นที่จันทบุรี เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้านป่าชายเลน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ นายสมเกียรติ ยอดมาลี ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และนายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้แทนชุมชน และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “คนอยู่กับป่า” อย่างสมดุลและยั่งยืน
นายสุชาติ กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของสมุดประจำตัวและหนังสือรับรองสิทธิที่มอบในวันนี้ว่าเป็นกลไกสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนและป่าอนุรักษ์สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้โดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะแปลงรวม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพและที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “รถไฟขบวนที่ 5” ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม ฟื้นฟูระบบนิเวศ และสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Net Zero) ของประเทศไทยในระยะยาว
สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้มอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน จำนวน 59 ครัวเรือน รวมเนื้อที่กว่า 646 ไร่ รวมทั้งมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ตามแนวทางที่กำหนด ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการมอบหนังสือรับรองสิทธิตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้แก่ราษฎรในพื้นที่นำร่องประกอบด้วย พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จำนวน 1 ราย 1 แปลง และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จำนวน 5 ราย 7 แปลง
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดเผยแผนงานปีงบประมาณ 2569 ว่าจะเร่งรัดการรังวัดและตรวจสอบคุณสมบัติใน 10 พื้นที่เป้าหมายของจันทบุรี รวมเนื้อที่กว่า 10,034 ไร่ โดยเฉพาะในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เพื่อผลักดันให้จันทบุรีเป็นต้นแบบการจัดรูปดิน ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล กรมอุทยานฯ ได้วางเป้าหมายการจัดรูปที่ดินราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศให้ครบถ้วนภายในปี 2570 ครอบคลุมป่าอนุรักษ์ 224 แห่ง 4,042 หมู่บ้าน ราษฎรกว่า 3.14 แสนครัวเรือน รวมเนื้อที่ประมาณ 4.25 ล้านไร่
กรมอุทยานฯ ยังได้เตรียมความพร้อมบุคลากรผ่านหน่วย "นักส่งเสริมและพัฒนา" จำนวน 634 หน่วย เพื่อทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสาธารณูปโภค โดยเน้นการทำงานแบบฝังตัวร่วมกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เพื่อให้ราษฎรอยู่อย่างสมดุลโดยไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้คงอยู่สืบไป
