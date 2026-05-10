"เด็จพี่"เผย 11 พ.ค.วันที่สังคมจับตา ชี้"ทักษิณ"ยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 11 พฤษภาคม — วันที่สังคมจับตา

บางคนอาจมองว่านี่คือเพียงวันหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

แต่สำหรับคนจำนวนไม่น้อย…

นี่คือวันที่ทำให้สังคมหันกลับมาตั้งคำถามถึงอนาคตของประเทศ

ในวันที่เศรษฐกิจยังหนัก
ค่าครองชีพบีบคั้น
น้ำมันแพง ค่าไฟสูง
ชีวิตคนตัวเล็กต้องสู้หนักขึ้นทุกวัน

จึงไม่ใช่เรื่องแปลก…
หากชื่อของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยังคงถูกพูดถึงอยู่เสมอ

ไม่ใช่เพราะสังคมยึดติดกับอดีต

แต่เพราะทุกครั้งที่ประเทศเผชิญโจทย์เศรษฐกิจหนัก
ผู้คนมักย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่นโยบายของรัฐเคยทำให้ชีวิตประชาชนเบาขึ้นจริง

ภาพนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพถ่าย
แต่มันคือ “ภาพสะท้อนทางการเมือง” ของความทรงจำที่ยังอยู่ในใจผู้คน

และความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ…

แม้เวลาจะผ่านไป แต่ชื่อของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยังคงอยู่ในบทสนทนาของสังคมเสมอ

เพราะสุดท้ายแล้ว…

บางชื่ออยู่ในตำแหน่งเพียงชั่วคราว
แต่บางชื่อ…อยู่ในบทสนทนาของประเทศเสมอ

เพราะประชาชนอาจลืมคำพูดทางการเมืองมากมาย
แต่ไม่เคยลืมวันที่ชีวิตของตัวเองเคยดีขึ้น