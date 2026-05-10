"พินทองทา"โพสต์ซึ้งถึง"ทักษิณ"ยอมรับ 8 เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุด ชี้การรอคอยกำลังสิ้นสุดลง

น.ส.พินทองทา ชินวัตร บุตรสาวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์คลิปบรรยากาศครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรม พร้อมระบุว่า "เรื่องราวมากมายและยาวนานของเราผ่านมาเกือบ 20 ปี เหมือนชีวิตมีหลาย episodes ยอมรับว่า ep.นี้ ขมและกลืนยากที่สุด (8 เดือนมานี้) เพราะเราเห็นคนที่เรารักต้องผ่านเรื่องราวนี้ เวลาแต่ละวันในคลองเปรมนี้ แม้ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยก็ตาม
คุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวาง คุณพ่อยังมักให้แง่คิดในการใช้ชีวิต ส่งรอยยิ้มให้ลูกๆหลานๆสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยม มันไม่ง่ายเลยแต่คุณพ่อพยายามมากๆลูกๆทราบดี คุณพ่อยังบอกหลายครั้งให้พวกเราไม่ต้องห่วง และฝากความห่วงใยไปด้านนอกให้พวกเราไปบอกทุกๆคนที่มาคอยรอเราให้ไม่กังวล และทุกข์ใจไปในการรอคอยนี้
สุดท้ายนี้การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเอมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจ ทุกกำลังใจจริงๆที่คอยส่งมาให้พวกเราตลอดการเดินทางอันยากนี้ ทุกๆน้ำตาที่แม้เราไม่รู้จักกันแต่มาอดทนยืนรอในความร้อน และร้องไห้จับมือ บีบมือพวกเราเพื่อส่งกำลังใจให้เราทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันมีความหมายมากมาย และที่ขาดไม่ได้ขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่เลี้ยงดูพวกเราทั้งสามคนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้เรามีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือ"