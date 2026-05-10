นายกฯ ลงพื้นที่ระนอง ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่

วันนี้ (10 พ.ค.) เวลา 15.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ จ.ระนอง ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่ หลังรับรายงานว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษี ของชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหาร (ชุดปฏิบัติภัยแทรกซ้อน ร.25พัน2) และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองระนอง ได้เข้าทำการควบคุมสินค้าในโกดังบริษัท168 ทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นโกดังไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ที่บริเวณถนน4080 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยในขั้นต้นตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากร
ตรวจสอบเบื้องต้น พบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่(ใช้ในโรงงานและโรงแรม)และเครื่องปรับอากาศแบบร้อนและแบบเย็น มีมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท จึงได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้า พร้อมประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมคัดแยกสินค้า และทำการตรวจสอบที่มาของสินค้าต่อไป