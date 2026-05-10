ทร.สกัดจับสินค้าหนีภาษีชายแดนจันทบุรี ยึดบุหรี่ต่างประเทศกว่า 39,000 มวน

วานนี้ (9 พ.ค.) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรี ตรวจยึดสินค้าหนีภาษีบริเวณแนวคลองด่าน พื้นที่บ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สืบเนื่องจากการลาดตระเวนตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ตรวจพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน 7 ใบ ซุกซ่อนอยู่ เมื่อตรวจสอบพบเป็นสินค้าหนีภาษี ประกอบด้วย บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Texas จำนวน 1,960 ซอง หรือประมาณ 39,000 มวน เบียร์ต่างประเทศ 144 กระป๋อง เครื่องดื่มชูกำลัง 96 กระป๋อง รวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ยา ปลาแห้ง ของดอง และสินค้าอุปโภคบริโภคอีกจำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังตรวจพบหนังสือเดินทางจำนวน 1 เล่ม และเอกสารประจำตัวอีก 5 รายการ ซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องพัสดุ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบและขยายผลเพิ่มเติม ก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
กองทัพเรือยังคงความเข้มงวดในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง