นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังจากได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนถูกคุกคามจากพวกนักเลง จากพวกคนไม่ดี ซึ่งไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพล คนเหล่านี้คือกุ๊ยธรรมดานี่เอง ภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชน แม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูสูงไปที่จะใช้เรียกคนกลุ่มนี้ ต้องเรียกว่า กุ๊ย ถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ มาข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคาม ให้แจ้งนายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ตำรวจ ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครปล่อยปะละเลย คนเหล่านั้นต้องไปก่อน นายกฯ จะใช้อำนาจหน้าที่คุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคน
"ในเรื่องการทำมาหากิน เรื่องมันมีหลายอย่าง เราต้องถอดวงเล็บออกทีละวง ต้องดูก่อนว่าปัญหาแรกคืออะไร การจะแก้ปัญหาได้เราต้องจริงใจต่อกัน เพราะทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้มันไม่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ไปเชื่อกุ๊ยเหล่านั้นว่า เคลียร์แล้ว เคลียร์ตำรวจแล้ว เคลียร์จังหวัดแล้ว เคลียร์ผู้ว่าฯ แล้ว ทำให้พวกคุณมั่นใจ ซึ่งที่จริงแล้วตรงนี้มันผิด นี่คือกระดุมเม็ดแรก สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่อยู่ตรงนี้ ไม่มีการขออนุญาตใด ๆ เลยในการปลูกสร้าง ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากผู้ประกอบการยอมรับ เราก็จะหาแนวทางเพื่อทำให้มันถูกต้อง ไปดูขอบข่ายตามกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้"
นายกฯ มอบหมายให้ นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รมช.มหาดไทย เป็นผู้ประสานงานดำเนินการในเรื่องนี้ พร้อมสั่งการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต ยึดถือความถูกต้องตามกฎหมายและโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เป็นหลัก โดยต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดรัฐธรรมนูญ เราจะหาช่องทางทุกช่องทางภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ทำให้บางเทาเป็น Sandbox แก้ปัญหาบุกรุกที่สาธารณะ เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถทำมาหากินได้ ที่ของคนไทย ถ้ามันเป็นที่สาธารณประโยชน์ ถ้าไม่มีแผนพัฒนาหรือทำอะไรขอให้เอามาให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ ตามระเบียบและช่องทางวิธีการตามกฎหมาย