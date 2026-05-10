แนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบเรือนจำคลองเปรม มีกลุ่มมวลชนชุมนุม ถึงเที่ยงพรุ่งนี้

เพจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง แจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงศ์วานขาออก เนื่องด้วยมีการรวมตัวของกลุ่มมวลชน เพื่อชุมนุมฯ บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 จนถึงเวลา 12.00 น. ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจร บนถนนงามวงศ์วาน ขาออก ในบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม
จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงศ์วาน หลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวฯ หรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
เส้นทางเลี่ยงการจราจร ถนนงามวงศ์วานขาออก (บริเวณแยกบางเขน) – ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้า – ขวาแยกวัดเสมียนนารี – ถนนประชาสังเคราะห์ – ขวาแยกประชานิเวศน์
ถนนประชาชื่นขาออก – แยกพงษ์เพชร (ถนนงามวงศ์วานขาออก) ระยะทางรวมจากแยกบางเขน ถึง แยกพงษ์เพชร กรณีใช้เส้นทางเลี่ยงระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตร
ขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้
งานจราจร สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
กองบัญชาการตำรวจนครบาล