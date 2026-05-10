PEA ห่วงใยประชาชน เตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง -ฝนตกหนัก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก
พื้นที่เสี่ยงภัยสูง
• ภาคใต้ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส
พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง
• ภาคเหนือ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา น่าน และตาก
• ภาคใต้ : จังหวัดชุมพร พัทลุง ปัตตานี และยะลา
⚡ PEA ขอแนะนำประชาชนเพื่อความปลอดภัยด้านการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและสถานการณ์น้ำท่วม ดังนี้
• หากน้ำเริ่มท่วมถึงปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้รีบตัดไฟทันที
• ห้ามจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก หรือยืนอยู่ในน้ำ
• งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่น้ำขัง
• อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า สายไฟ หรือจุดที่อาจมีไฟฟ้ารั่ว
หากพบสายไฟฟ้าชำรุด เสาไฟฟ้าล้ม หรือไฟฟ้าขัดข้อง แจ้ง PEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 1129 PEA Contact Center