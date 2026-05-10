มท.2 มอบโฉนดที่ดินให้ ปชช.ตามโครงการ“มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 221 แปลง ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดย ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น-ชัยภูมิ-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเจนกิจ เชฏฐวาณิชย์ รองอธิบดีกรมที่ดิน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นายพลพีร์ กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชน โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้เร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดินในครั้งนี้ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นคุณค่าและหวงแหนที่ดินของตนเอง เนื่องจากโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญ ขอให้รักษาโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญอย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์ หรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน ที่ดินของท่านสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรมที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจะรีบดำเนินการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงต่อไป