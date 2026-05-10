"วรงค์"โต้กลับ"หมออ๋อง"ขุดข้อมูลเก่า 15 ปี ตั้งคนนามสกุลเดียวกันเป็นผู้ช่วย ส.ส.

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ชี้แจงคุณหมออ๋อง
ปรากฏว่ามีความพยายาม ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไปขุดเรื่องในอดีต เกี่ยวกับการตั้งผู้ช่วย ส.ส. ตั้งแต่สมัยผมยังเป็น ส.ส.เขต ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผ่านมาน่าจะไม่น้อยกว่า 15 ปีมาแล้วว่า ผมตั้งผู้ช่วย 5 คน และเป็นคนนามสกุลเดียวกัน 3 คน
ผมยินดีอธิบายนะครับว่า
1.ผมไม่เคยตำหนิใคร ที่จะตั้งพี่น้องมาเป็นผู้ช่วย เพราะผมถือว่า เป็นการตั้งเพื่อการประสานงานส่วนตัวของ ส.ส. (ไม่ใช่รัฐมนตรี ที่เป็นงานส่วนรวม และมีผลประโยชน์) และสมัยนั้นก็ไม่มีระเบียบห้าม
2.การที่ผมตั้งพี่น้องผม ร่วมกับคนอื่น มาเป็นผู้ช่วย เพราะเขาสามารถช่วยงานผมได้ดี ไม่ได้ทำอะไรให้ผมเสียหาย และผมก็ไม่ได้เอาตำแหน่งไปขาย เพื่อหาผลประโยชน์
3.ผมเข้าใจว่าคุณหมออ๋องและสื่อบางท่าน เอาเรื่องผม มาเผยแพร่ ว่าผมตั้งผู้ช่วย 5 คน โดยมี 3 คนเป็นพี่น้องผม จึงเป็นของเก่า ผ่านมาไม่น้อยกว่า 15 ปีมาแล้ว และผมก็ไม่ได้ทำผิดระเบียบ ซึ่งปัจจุบันนี้ ผมได้ตั้งผู้ช่วยผมเพียง 3 คน จากที่ให้มา 8 คน ตามที่ผมประกาศเจตนารมณ์ไว้ชัดเจน
4.ผมยังยืนยันที่ อยากปฏิรูประบบสิทธิประโยชน์นักการเมือง ที่มากเกินความจำเป็น ทั้งยกเลิกบำนาญ ส.ส./ส.ว. ลดผู้ช่วยจาก 8 คนเหลือ 3 คน ยกเลิกการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อประสิทธิภาพ และสร้างสำนึกที่ดีของนักการเมือง
5.ผมยังมีความเชื่อว่า การจัดการทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศ ต้องเริ่มจากการจัดการที่สภา ทำสภาให้น่าเชื่อถือ เพราะที่นี่คือศูนย์รวมทุกอย่างของอำนาจ ถ้าจัดการที่นี่ได้ ส่วนราชการต่างๆก็จะง่ายขึ้น
ถ้ามีอะไรข้องใจ ผมยินดีชี้แจงให้ทราบครับ ไม่ต้องผ่านสื่อหลายขั้นตอน สร้างความสับสนเปล่าๆ เพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ