กรมอุทยานฯ แจงข้อเท็จจริงขั้นตอนการจัดทำ EHIA โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ระบุว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำ EHIA โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด
กรมชลประทานในฐานะผู้ดำเนินโครงการ เป็นหน่วยงานจัดทำรายงาน EHIA ฉบับดังกล่าว โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงาน สั่งให้ผู้มีสิทธิทำรายงานฯ แก้ไข เพิ่มเติม หรือจัดทำรายงานใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่กำหนดไว้ ฯลฯ ซึ่งกรมอุทยานฯ ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ คชก. ทั้งนี้ รายงาน EHIA คลองวังโตนดได้รับความเห็นชอบจาก คชก. เมื่อปี 2563 และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.) ในปี 2564
ภายหลังจาก EHIA ได้รับความเห็นจาก กกวล. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้มีสมาคมอุทยาน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และคณะวนศาสตร์ ยื่นหนังสือคัดค้านการอนุมัติและการเห็นชอบรายงานฯ โดยมูลนิธิสืบฯ จัดทำเอกสารแจงเหตุผลในการคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จำนวน 75 หน้า มีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ 31 กลุ่มร่วมสนับสนุน
ต่อมาในปี 2566 อธิบดีกรมอุทยานฯ นายอรรถพล เจริญชันษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและศึกษาข้อมูลทางวิชาการ พื้นที่ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดฯ ได้ส่งนักวิชาการ รวม 60 คน เข้าทำการสำรวจทั้งภาคพื้นดินและอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มีการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรป่าไม้ พฤกษศาสตร์ และสัตว์ป่า บริเวณที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งภายหลังจากที่กรมอุทยานฯ จัดทำรายงานแล้วเสร็จในทุกมิติ ได้นำเสนอและจัดส่งรายงานผลการศึกษาดังกล่าว พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบผลที่แตกต่างกับรายงาน EHIA ไปให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน EHIA ได้ทราบและพิจารณาด้วยแล้ว รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลกับคณะกรรมการ คชก. ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้กรมอุทยานฯ ได้จัดประชุมและนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ และข้อเสนอของกรมอุทยานฯ ที่ขอให้ พิจารณาลดความจุอ่างเก็บน้ำโดยใช้หลักการในเชิงวิศวกรรม ให้น้ำท่วมพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จ.จันทบุรี น้อยที่สุด เพื่อลดการทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำและทรัพยากรป่าไม้ และลดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้าง ซึ่งจากการสำรวจในปัจจุบันช้างในกลุ่มป่าตะวันออกจำนวนไม่น้อยกว่า 100 ตัว ได้เดินเป็นวงรอบมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าที่ราบลุ่มต่ำขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ ป่าดิบแล้งที่ราบลุ่มแห่งเดียวในกลุ่มป่าตะวันออก