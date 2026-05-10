"วรงค์"โพสต์ถึง"หมออ๋อง"ช่วยไปตรวจสอบ ส.ส.บางคน เอาตำแหน่งผู้ช่วย 8 คน ไปหารายได้เข้าตัว

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ถึงคุณหมออ๋องอีกครั้ง
ถ้าคุณหมออ๋องพอมีเวลา น่าจะช่วยไปตรวจสอบ
1.พรรคการเมืองบางพรรค เอาโควต้าผู้ช่วยส.ส. ที่มีมากถึง 8 คน ไปตั้งเพื่อใช้งานพรรค ไปตั้งผู้สมัครที่สอบตก ให้มีรายได้ เข้าข่ายการทุจริตหรือไม่ เพราะเจตนาเขาให้มาเป็นผู้ช่วยส.ส.
2.มีกระแสข่าวว่า ส.ส.บางคน เอาตำแหน่งผู้ช่วยที่มากถึง 8 คน ไปหารายได้เข้าตัว จริงไหม ช่วยตรวจสอบน่าจะดีนะครับ
3.ส.ส.บางคนลาออกไปเอง เพื่อไปลงสมัคร ผู้บริหารท้องถิ่น สมควรให้ประชาชนเลี้ยงดูด้วยเงินบำนาญเป็นหมื่น ตลอดชีวิตหรือไม่ ถ้ายังให้ประชาชนเลี้ยงดู จะไปดูแลประชาชนในท้องถิ่นอย่างไร
คุณหมออ๋องช่วยตรวจสอบ หาคำตอบก็ดีนะครับ
#ยกเลิกบำนาญสสสว
#ลดผู้ช่วยจาก8เหลือ3