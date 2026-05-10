"เทพไท"วิเคราะห์ 2 ข้อ กรณี"ทักษิณ"ต้องติดกำไล EM ระหว่างการพักโทษ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราชโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทักษิณติดกำไลEM เรื่องการเมืองล้วนๆ
พรุ่งนี้วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เป็นวันที่นายทักษิณ ชินวัตร ได้รับสิทธิ์การพักโทษตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ทำให้มีการถกเถียง และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับการพักโทษของนายทักษิณใน2ประเด็น คือ
1.นายทักษิณควรจะได้รับสิทธิ์การพักโทษหรือไม่ แม้ว่าจะถูกจำคุกมาแล้ว2ใน3 ของโทษทั้งหมด ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ แต่มีกลุ่มองค์กรและกลุ่มบุคคลอย่างเช่น คปท.ได้ยื่นหนังสือคัดค้านท้วงติงต่อกรมราชทัณฑ์ว่า นายทักษิณไม่มีสิทธิ์จะได้รับการพักโทษ จากกรณีถูกจำคุกมาแล้ว2ใน3ของทั้งหมด โดยอ้างถึงการที่นายทักษิณหลีกเลี่ยงการถูกบังคับโทษ จากการไปพักอยู่ที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ถือว่าเป็นการขังคุกทิพย์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ชี้แจงเหตุผลว่า นายทักษิณมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ทุกประการ ไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆ และระหว่างถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ นายทักษิณก็ไม่ได้ทำความผิดระหว่างที่ถูกคุมขังเชย จึงเป็นสิทธิ์ที่สามารถได้รับการพักโทษได้ตามระเบียบ
2.มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษว่า จะต้องติดกำไลEMหรือไม่ เพราะการได้รับการพักโทษในครั้งแรกของนายทักษิณ ได้รับสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้สูงวัยอายุเกิน 70 ปีไม่จำเป็นต้องติดกำไลEMระหว่างการพักโทษ ดังนั้นในครั้งนี้จึงมีการวิเคราะห์กันว่า นายทักษิณน่าจะไม่ต้องติดกำไลEMเหมือนกับครั้งก่อน แต่ล่าสุดมีการยืนยันมาจากคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษของนายทักษิณ และกรมราชทัณฑ์ว่า การที่นายทักษิณได้รับการพักโทษ จะต้องติดกำไลEMเหมือนกับนักโทษทั่วไป จะไม่ได้รับอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น จึงทำให้ครอบครัวของนายทักษิณ รู้สึกไม่สบายใจ และมีการตัดพ้อต่อว่ามายังผู้ที่เกี่ยวข้อง อ้างถึงนายทักษิณเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี การติดกำไลEMเหมือนกับเป็นการให้เกียรตินายทักษิณ
ส่วนตัวในฐานะผู้มีประสบการณ์โดยตรง อยากวิเคราะห์กรณีที่นายทักษิณต้องติดกำไลEM ระหว่างการพักโทษใน2ประเด็นดังนี้ คือ
1.เป็นการดำเนินการให้นายทักษิณติดกำไลEMเหมือนกับนักโทษทั่วไป เพื่อต้องการดิสเครดิตนายทักษิณ และหวังผลทางการเมือง ให้สังคมเห็นว่าแม้แต่นายทักษิณเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรี ก็ต้องติดกำไลEM และเพื่อเห็นว่าอำนาจในการอนุมัติการติดกำไลEM ซึ่งเป็นอำนาจรัฐ และตอนนี้ใครคือฝ่ายที่คุมอำนาจรัฐ การพักโทษของนายทักษิณครั้งแรก รัฐบาลในขณะนั้นมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี มีพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนั้นการอำนวยความสะดวก การดูแลสิทธิ์ในการพักโทษของนายทักษิณ สามารถทำได้ตามความต้องการ แต่ในขณะนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี มีพลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งหมดเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ดังนั้นการที่นายทักษิณจะได้รับสิทธิ์ต้องติดกำไลEMหรือไม่ ต้องเป็นสัญญาณจากบ้านใหญ่บุรีรัมย์ หรือครูใหญ่จากบุรีรัมย์เท่านั้น
2.อาจจะเป็นกุศโลบาย การสับขาหลอก ให้นายทักษิณติดกำไลEMไปก่อน เพื่อไม่ให้เป็นประเด็นปัญหาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ หรือถูกโต้แย้งจากกลุ่มบุคคลที่คัดค้านการพักโทษของนายทักษิณ และลบภาพการเป็นอภิสิทธิ์ชนของนายทักษิณ จึงให้ติดกำไลEMไปก่อน เพื่อกลบเกลื่อนกระแสโจมตีรัฐบาลว่า เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณ เมื่อนายทักษิณได้รับการพักโทษไปอยู่ที่บ้านจันทร์ส่องหล้าแล้ว ในลำดับถัดไป กรมคุมประพฤติอาจจะเสนอความเห็นว่า นายทักษิณเป็นบุคคลที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดซ้ำ และไม่เสี่ยงต่อการหลบหนี จึงขออนุมัติถอดกำไลEMในภายหลัง ซึ่งมีความเป็นไปได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นการที่นายทักษิณได้รับการพักโทษ ถือว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ แต่การจะได้ติดกำไลEMหรือไม่ เพราะการติดกำไลEM น่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองล้วนๆ