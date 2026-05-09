"สมชัย"เปรียบตรรกะการถามศาลรัฐธรรมนูญ เทียบเคียงได้ 4 ข้อ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ระบุว่า ตรรกะการถามของศาลรัฐธรรมนูญ เทียบเคียงได้ดังนี้
1. มื้อเที่ยง ท่านกินปลากระป๋อง หรือไม่ (ตอบกิน จึงจะมีสิทธิตอบข้อต่อไปได้โดยศาลให้ความเชื่อถือ แต่ถ้าตอบไม่กินตั้งแต่ต้น คำตอบข้อหลัง ล้วนไม่น่าเชื่อ)
2. ท่านสังเกตหรือไม่ ว่า ปลากระป๋องที่ท่านเปิดมา ปลามีหนังลายผิดปกติ (ตอบว่า ไม่สังเกต แปลว่า ถึงมันจะหนังลายดำ แต่ท่านก็ไม่รับรู้ ดังนั้น คำตอบข้อต่อไปย่อมไม่น่าเชื่อถือ แต่ ถ้าตอบว่า สังเกตเห็นก่อน ต้องตาดีมาก ๆ และมีเวลาว่างมากพอจะพินิจพิเคราะห์ขนาดนั้นและมีน้อยคนมาก ๆ ที่จะตอบ)
3. หากท่านสังเกตเห็นในข้อ 2 ท่านรู้ไหมว่า การใส่ปลาหมอคางดำ แทนปลาแมคคาเรล เป็นการติดสลากที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (ตอบอะไรมาก็ตาม ก็ไม่มีน้ำหนัก เพราะไม่ได้สังเกตเห็นแต่แรก เพราะคำถามเริ่มต้นจาก “หากท่านสังเกตเห็น”)
4. ท่านเริ่มสงสัยว่า เป็นปลาหมอคางดำ เมื่อใด หลังหรือก่อนสื่อมวลชนเสนอข่าว (ตอบหลัง แปลว่า ท่านได้รับอิทธิพลจากสื่อเลยมาร้องเรียน คำร้องเรียนของท่านจึงถูกชี้นำโดยสื่อ แต่หากตอบว่าก่อน ท่านต้องเป็นญาติกับโคนัน ซึ่งมีสัก 1 ในล้านคน)
โดยสรุป คำตอบของท่าน ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือเท่านักกฎหมายมหาชนที่เชี่ยวชาญเรื่องปลากระป๋องระดับพญาครุฑ