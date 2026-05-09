จนท.เฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พบบางจุดมีไฟเป็นหย่อม ได้ทำการดับไฟ

นายทิพยรัตน์ ทัยศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า วันนี้ไม่พบจุดความร้อนในพื้น แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่บ้านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้วิธีการเดินเท้าเพื่อเข้าหาหัวไฟที่เกิด บริเวณพิกัด 47N 0827939 0688241 ระยะทางการเดินเท้า 2.8 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ได้พบกลุ่มควันซึ่งยังคุกรุ่นอยู่ มีกลุ่มควันเป็นหย่อม จึงได้ทำการดับ และบริเวณนี้มีฝนตกในช่วงกลางคืนของวันที่ 8 พ.ค. 69
ท้องที่บ้านโคกอิฐ โคกคู โคกเบียด ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พิกัด 47N 830617 686186 47N831056 686081 เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการดับไฟต่อเนื่อง เพราะบริเวณมีการคุกรุ่นของไฟ เพื่อป้องกันไฟลุกลามข้ามแนวกันไฟไปติดในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีควบคุมไฟป่ายะลา และนราธิวาส จำนวน 30 นาย เข้าดำเนินการดับไฟ
สำหรับท้องที่หมู่ 3 บ้านใหม่ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการดับไฟ ซึ่งมีการคุกรุ่นของไฟ พิกัด 47N 824997 680567 เจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง และปัตตานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 30 นาย
ส่วนท้องที่บ้านกูแบอีแก อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และได้พบพื้นที่มีกลุ่มควันในบริเวณแนวกันไฟ