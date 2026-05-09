เตือน ปชช.รู้ทันกลโกง 5 สเต็ป มิจฉาชีพสูบเงินหมดบัญชี

เพจสืบนครบาล โพสต์ระบุว่า ระวัง!! ของฟรี
อาจเป็นกับดักสู่หายนะ อย่าตกหลุมพรางกับโปรโมชันแจกของฟรี เพราะนี่อาจจะเป็น "เหยื่อล่อ" ของมิจฉาชีพ!
รู้ทันกลโกง 5 สเต็ป สูบเงินหมดบัญชี
1.ใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อ: หลอกให้แอด LINE เพื่อรับของฟรีหรือเข้าร่วมกิจกรรม
2.ชวนลงทุน ได้เงินจริงในตอนแรก: หลอกให้ทำภารกิจหรือลงทุน เริ่มต้นยอดน้อยๆ และจ่ายผลตอบแทนจริงเพื่อให้ตายใจ
3.หลอกให้โอนเพิ่ม: โน้มน้าวให้เพิ่มเงินลงทุนเรื่อยๆ เพื่อผลกำไรที่สูงขึ้น
4.ถอนเงินไม่ได้ อ้างระบบผิดพลาด: เมื่อเหยื่อต้องการถอนเงิน จะอ้างว่าทำรายการผิด ต้องโอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อคหรือแก้ไข
5.บล็อกหนีหาย เงินเกลี้ยงบัญชี: รู้ตัวอีกที มิจฉาชีพก็เชิดเงินทั้งหมดและบล็อกช่องทางการติดต่อทุกทาง
วิธีป้องกัน
ท่องไว้เสมอ "ของฟรีที่ต้องแอดไลน์ไปทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อ = มิจฉาชีพ 100%"
ไม่แอดไลน์ ไม่โอนเงินเด็ดขาด
แจ้งเบาะแสหรือความเสียหายออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง