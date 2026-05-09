รมว.ทส.ห่วงใยครอบครัว จนท.แก่งกระจาน สั่งเร่งเยียวยาหลังสูญเสียบิดาจากช้างป่าทำร้าย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก นายนิทัศน์ นุ่นสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) กรณีพบร่างราษฎรเสียชีวิตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งทันทีที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับทราบเหตุสลดดังกล่าว ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมสั่งการให้กรมอุทยานฯ เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วน
โดยเมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ระบุว่า เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 3 (ห้วยป่าเลา) ได้รับแจ้งเหตุสะเทือนใจบริเวณพื้นที่ป่าผาแดง ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบร่างนายประพนธ์ ดิลกพรเสรี อายุ 56 ปี ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงดั้งเดิม ซึ่งเป็นบิดาของ น.ส.ภาวีนา ดิลกพรเสรี เจ้าหน้าที่สังกัดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า นายประพนธ์ได้เข้าไปเก็บหาผักและของป่าตามวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับสิทธิอนุญาตตาม มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่อนุญาตให้ชุมชนดั้งเดิมสามารถเก็บหาทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล โดยนายประพนธ์ได้ออกจากบ้านไปเก็บหาผักตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. ก่อนจะหายตัวไป จนกระทั่งญาติออกติดตามและพบเสียชีวิตในเช้าวันนี้ ด้านผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีภาวะกระดูกซี่โครงหักทิ่มปอด ทำให้เกิดลมรั่วในทรวงอก คาดว่าเกิดจากการถูกช้างป่าทำร้ายและแรงเหวี่ยงกระแทกพื้นอย่างรุนแรง
ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กำชับให้กรมอุทยานฯ และทาง อช.แก่งกระจาน เข้าดูแลด้านสวัสดิการและการจัดงานศพ ณ วัดป่าละอู อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณามอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้ประสบภัยจากช้างป่าตามระเบียบราชการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวคนทำงานที่อุทิศตนเพื่อผืนป่าในครั้งนี้อย่างดีที่สุด พร้อมวางแนวทางเฝ้าระวังช้างป่าในจุดเก็บหาของป่าชุมชน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องในพื้นที่อีกด้วย