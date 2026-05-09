"แพรรี่”โพสต์สัจธรรมเมื่อเลี้ยงลูกย่อมต้องเข้าใจ วันหนึ่งลูกต้องแยกย้ายออกไปครองเรือน

แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
แม่นกที่กกไข่ ย่อมต้องเข้าใจว่า วันหนึ่งไข่จะกลายเป็นลูกนกที่บินออกจากรัง พ่อแม่ก็เหมือนกัน เมื่อเลี้ยงลูก ย่อมต้องเข้าใจว่า วันหนึ่งลูกจะต้องแยกย้ายออกไปครองเรือน (เป็นของตัวเอง)
อุเบกขา (ความวางใจเป็นกลางโดยการเข้าใจความจริง) เป็นพรหมวิหารที่ทำได้ยากมาก แต่ไม่วันใดวันหนึ่งสุดท้ายพ่อแม่ทุกคนก็ต้องทำ
ไม่มีลูกนกตัวไหนที่เกิดมาเพื่ออยู่ใต้ปีกของแม่ไปตลอดชีวิตค่ะ อันนี้เป็นสัจธรรม
พ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูก ย่อมต้องเข้าใจดีอยู่แล้วว่า วันหนึ่งลูกของเราจะเติบโต และเขาจะออกไปใช้ชีวิตในโลกกว้าง มีโลกอีกใบที่เป็นโลกส่วนตัวสำหรับเขา ไม่ใช่โลกที่เราจะตามไปอยู่ด้วยได้ทุกที่ไป