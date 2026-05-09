ผู้เชี่ยวชาญฯ วิเคราะห์โครงการแลนด์บริดจ์ไม่ตอบโจทย์ทางโลจิสติกส์ -เชิงพาณิชย์นาวี

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความเห็นของ รศ.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ผู้ศึกษาที่ทำการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์
ที่ชัดเจนมากที่สุดครับ
โดยในการศึกษาเรื่องความคุ้มค่า และโลจิสติกส์ ซึ่ง ตามที่สนข เสนอมานั้น 80%คือการดึงเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อขนถ่ายผ่านทางรถไฟข้ามทะเล ซึ่งเป็นไม่ได้แน่นอน ในทางโลจิสติกส์และเขิงพาณิชย์ ส่วนสินค้าในประเทศเพียง 20% ของโครงการเท่านั้น
ซึ่งในความเป็นจริงเรือสินค้าขนาดใหญ่ หรือเรือแม่ ยังจะใช้ ช่องแคบมะละกา ไม่อ้อมเข้ามา เพื่อขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์จำนวนหลายหมื่นตู้ขึ้น-ลง ผ่านแลนด์บริดจ์ทางรถไฟแน่นอน
สรุปคือ“โครงการแลนด์บริดจ์ ไม่ตอบโจทย์” ทางโลจิสติกส์และเชิงพาณิชย์นาวี
รัฐบาลจึงต้องรับฟัง ต้องรื้อโครงการ และปรับลดขนาดใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับการทำท่าเรือน้ำลึกสู่อันดามันที่จะสอดรับกับการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เท่านั้น
