"อดิศร"โพสต์ยินดีต้อนรับ"ทักษิณ"รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในใจชน หลังจะได้รับการพักโทษ 11 พ.ค.

นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่าน x กรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กำลังจะได้รับการพักโทษวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ โดยระบุว่า ควรติด“กำไร”มิใช่ “กำไล”ติด เป็นสิทธิ์ อันชอบธรรม ท่านทักษิณ สู่อิสรภาพ ฉาบชีวิน กฎเกณฑ์ ต้องตงฉิน และเที่ยงตรง…!!!
ยินดีต้อนรับ “รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในใจชน” ท่าน ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มีคุณูปการต่อระบอบประชาธิปไตย ขวัญใจมหาชนคนรากหญ้า หัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด 377 เสียง จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ผู้ผลักดันโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ปราบยาเสพติดให้สิ้นซาก สร้างสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเสร็จ ปฏิรูประบบราชการ ฯลฯ สู่อิสรภาพ !!!!
อิสรภาพที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ ต้อง 100% มิใช่อิสรภาพที่มี “กำไล” เป็นของแถม
ตามระเบียบราชทัณฑ์ ต้องให้ “กำไร” มิใช่ติด “กำไล”
ให้ ”กำไร“ แด่อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ปฏิบัติตนในเรือนจำ ครบถ้วนโดยระยะเวลา 2/3 ของโทษ อายุเกิน 70 ปี ไม่มีพฤติการณ์จะหลบหนี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดโทษ
กำไร ที่มอบให้ ดร.ทักษิณ คือ การเคารพอิสรภาพ 100%
เป็นการเคารพผู้ใหญ่ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งสอนไว้
ติด “กำไร” ดีกว่า “กำไล” อย่างแน่นอน…!!!
สส.,รศ.พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ
9 พฤษภาคม 2569