"สมชัย"ชี้ยิ่งดิ้นรนรักษาอำนาจ ยิ่งเสื่อมอำนาจและความศรัทธาจากประชาชน

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยิ่งดิ้นรนรักษาอำนาจ ยิ่งเสื่อมอำนาจและความศรัทธาจากประชาชน

ยิ่งไม่หวงแหนอำนาจ มุ่งทำสิ่งที่ถูกต้อง คนยิ่งสนับสนุนให้อยู่นาน

นี่เป็นสัจธรรมของการเมืองที่นักการเมืองไทยไม่เคยสำเหนียก

วันที่ยังไม่มีอำนาจ ปากพร่ำว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ ประชามติคือเสียงของประชาชน ไม่ฟังได้อย่างไร ต้องรีบทำทันทีด้วยซ้ำ (คำสัมภาษณ์ อนุทิน : 9 ก.พ.2569)

วันที่มีอำนาจ ต้องใช้มติ ครม. เพื่อเดินหน้าต่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่งเรื่องค้างจากสภาชุดก่อนให้สภาชุดใหม่พิจารณาต่อ จะได้มีการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็ว กลับอ้าง ปัญหาปากท้องประชาชนสำคัญกว่า ให้ไปนับหนึ่งเริ่มเสนอร่างกันใหม่ โปรยยาหอมว่า 2 ปีก็เสร็จ

ผู้นำพูดแล้วต้องมีสัจจะ พรรคการเมืองมีคำขวัญพูดแล้วทำ

เหลือการประชุม ครม. วันอังคารที่ 12 พ.ค. 2569 ที่เป็นครั้งสุดท้ายในกรอบเวลาที่จะมีมติได้

เลือกเองว่าจะรักษาคำพูด หรือ จะสร้างภาพจำใหม่ของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่สามารถเชื่อถือคำพูดได้อีกแล้ว