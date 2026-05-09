มท.ยกระดับความเข้มงวด 31 จังหวัดชายแดน ดำเนิน 4 มาตรการสกัดสินค้าเถื่อน-ยาเสพติด

เพจกระทรวงมหาดไทย PR โพสต์ระบุว่า ยกระดับความเข้มงวด 31 จังหวัดชายแดน ใช้ 4 มาตรการสกัดสินค้าเถื่อน-ยาเสพติด
เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันและปราบปราม ตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมความมั่นคงชายแดนให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด 31 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินมาตรการเข้มข้น 4 ด้าน ได้แก่
1. เพิ่มความเข้มงวดการตรวจตราและเฝ้าระวังบริเวณแนวชายแดน โดยเฉพาะจุดเสี่ยง ช่องทางธรรมชาติ และพื้นที่ที่มีสถิติการลักลอบนำเข้า–ส่งออกสินค้าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยาเสพติดทุกประเภท ด้วยการบูรณาการและประสานการปฏิบัติระหว่างฝ่ายปกครอง และหน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยจัดชุดปฏิบัติการร่วมออกลาดตระเวน ตรวจสอบ และสกัดกั้นการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้นายอำเภอ ปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ชายแดน สอดส่อง เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยและความเข้มข้นในการสกัดกั้นการกระทำผิดตามแนวชายแดน
2. ดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย และยาเสพติดทุกประเภท ตามบทลงโทษของกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบแหล่งที่มา การเคลื่อนย้าย และการครอบครองสินค้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน
3. สร้างการรับรู้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนให้ตระหนักถึงข้อกฎหมายและผลกระทบของการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสกระทำผิด
4. ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ หากพบการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้า โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และยาเสพติดทุกประเภท ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยทันที
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นช่องทางหลักที่บูรณาการร่วมกัน เพื่อแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย หรือสายด่วนร้องทุกข์มหาดไทย 1567 ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย