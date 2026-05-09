‘จุลพันธ์’หารือ COD-MGM สองยักษ์ใหญ่โรงแรมโลก สร้างความเชื่อมั่นศักยภาพแรงงานไทย

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เพื่อหารือความร่วมมือด้านการจ้างงานกับผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นการขยายตลาดแรงงานคุณภาพและยกระดับทักษะฝีมือคนไทยสู่เวทีสากล
เมื่อเวลา 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตบริหารพิเศษมาเก๊า) ณ โรงแรม Morpheus นายจุลพันธ์และคณะได้เข้าหารือกับนายลอว์เรนซ์ โฮ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ COD Resorts Limited โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของแรงงานไทย ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยทำงานอยู่กว่า 45 ตำแหน่ง ทั้งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานนวดสปา และบัตเลอร์ โดยได้รับการดูแลด้านสวัสดิการตามมาตรฐานสากลเป็นอย่างดี ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานเตรียมนำโจทย์ความต้องการของบริษัทไปออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะตามนโยบาย ‘เรียนได้งบ จบได้งาน’ โดยเฉพาะการทลายกำแพงด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีนกลาง และจีนกวางตุ้ง เพื่อผลักดันให้แรงงานไทยเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของสถานประกอบการ
ต่อมาเวลา 15.00 น. นายจุลพันธ์กับคณะผู้บริหารฯ ได้เข้าเยี่ยมเยือนและหารือกับ Mr. Keith Lei ผู้บริหารระดับสูงของ MGM Grand Paradise Limited ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานแรงงานที่ฮ่องกงมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 66 คน การหารือในครั้งนี้เน้นการเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ โดยเฉพาะในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ไม่จำกัดประสบการณ์เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและสร้างโอกาสเติบโตในสายงานบริการระดับโลก
นายจุลพันธ์ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการส่งออกแรงงาน เพื่อให้มีงานทำเท่านั้น แต่คือการส่งออก ‘คุณภาพ’ และ ‘ศักยภาพ’ ของคนไทยไปประกาศให้โลกยอมรับ โดยกระทรวงแรงงานจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานและพัฒนาทักษะให้แก่ แรงงานและเยาวชนไทยต่อไป
นอกจากนี้ นายจุลพันธ์ยังได้ขอบคุณแรงงานไทยในมาเก๊าที่นำรอยยิ้มและการบริการอันเป็นเอกลักษณ์มาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย โดยยืนยันจะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คำว่า ‘แรงงานไทย' เป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพที่สถานประกอบการทั่วโลกต้องการ