xs
xsm
sm
md
lg

อดีตบิ๊กข่าวกรอง ติงฟรีวีซ่าสวรรค์ของใคร? แนะ รบ.รื้อระบบหลังเกิดเหตุจีนซุกคลังแสง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รื้อระบบ

การจับกุมคนจีนจากอุบัติเหตุรถยนต์
เกมพลิกพบสะสมอาวุธวัตถุระเบิดจำนวนมาก
อาวุธสงคราม

น่าตกใจที่มีระเบิดซีโฟร์หนักลูกละ​ 16​ ปอนด์ถึง​
5 ลูก​ ผูกติดกับเสื้อเกราะ​ จุดชนวนด้วยรีโหมด
นั่นหมายถึงอุปกรณ์พร้อมทำงานในแบบพลีชีพ

นอกจากนั้น​ ยังพบคลิปการฝึกใช้อาวุธในประเทศข้างบ้านไทย

เครื่องหมายคำถามตัวโตๆ

ฟรีวีซ่าสวรรค์ของใคร เปิดประตูบ้านเปิดอ้าซ่า​ อยู่เกินกำหนด​ แปลงสัญชาติ​ ซื้อที่ดิน

ระบบตรวจคนเข้าเมืองของไทยมีช่องโหว่หละหลวมตรงไหน​ ปล่อยให้คนต่างชาติเข้าประเทศง่ายเกินไปหรือไม่

ไม่มีกระบวนการตรวจสอบติดตามคนที่อยู่เกินกำหนด​ โดยไม่รู้ว่าหลบซ่อนตัวหรือแอบทำกิจกรรมอะไรที่ไหน

การหาอาวุธและวัตถุระเบิดยังเป็นเรื่องซื้อง่ายขายคล่อง​ ระวังไทยจะต้องประสบกับวินาศกรรมครั้งใหญ่

ไทยต้องพึ่งพระสยามเทวาธิราชตลอดเลยหรือ