อดีตบิ๊กข่าวกรอง ติงฟรีวีซ่าสวรรค์ของใคร? แนะ รบ.รื้อระบบหลังเกิดเหตุจีนซุกคลังแสง

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า รื้อระบบ
การจับกุมคนจีนจากอุบัติเหตุรถยนต์
เกมพลิกพบสะสมอาวุธวัตถุระเบิดจำนวนมาก
อาวุธสงคราม
น่าตกใจที่มีระเบิดซีโฟร์หนักลูกละ 16 ปอนด์ถึง
5 ลูก ผูกติดกับเสื้อเกราะ จุดชนวนด้วยรีโหมด
นั่นหมายถึงอุปกรณ์พร้อมทำงานในแบบพลีชีพ
นอกจากนั้น ยังพบคลิปการฝึกใช้อาวุธในประเทศข้างบ้านไทย
เครื่องหมายคำถามตัวโตๆ
ฟรีวีซ่าสวรรค์ของใคร เปิดประตูบ้านเปิดอ้าซ่า อยู่เกินกำหนด แปลงสัญชาติ ซื้อที่ดิน
ระบบตรวจคนเข้าเมืองของไทยมีช่องโหว่หละหลวมตรงไหน ปล่อยให้คนต่างชาติเข้าประเทศง่ายเกินไปหรือไม่
ไม่มีกระบวนการตรวจสอบติดตามคนที่อยู่เกินกำหนด โดยไม่รู้ว่าหลบซ่อนตัวหรือแอบทำกิจกรรมอะไรที่ไหน
การหาอาวุธและวัตถุระเบิดยังเป็นเรื่องซื้อง่ายขายคล่อง ระวังไทยจะต้องประสบกับวินาศกรรมครั้งใหญ่
ไทยต้องพึ่งพระสยามเทวาธิราชตลอดเลยหรือ