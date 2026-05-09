GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ไทยพบจุดความร้อนลดลงเหลือ 74 จุด

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียมวานนี้ (8 พ.ค.) จุดความร้อนของไทยลดลงเหลือเพียง 74 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าเกษตร 35 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 15 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 10 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 8 จุด พื้นที่ สปก. 5 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่มียนมาร์ 236 จุด เวียดนาม 102 จุด ลาว 36 จุด กัมพูชา 27 จุด มาเลเซีย 26 จุด