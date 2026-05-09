"อนุทิน"หารือทวิภาคีกับ ปธน.ฟิลิปปินส์ พร้อมร่วมกันระหว่างกันในหลายด้าน

วันนี้ (9 พ.ค.) เวลา 09.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคีกับ นายแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ พร้อมขอบคุณที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอย่างดียิ่ง และชื่นชมบทบาทในการริเริ่มจัดการประชุมสามฝ่าย ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้หารือกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ จนนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญ
ผลการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างเสถียรภาพ สันติภาพ และความร่วมมืออันสร้างสรรค์ในภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายยังหารือความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน ทั้งความมั่นคงทางอาหาร การค้า การลงทุน และพลังงาน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
