xs
xsm
sm
md
lg

'หมอเดชา'ชม​"วรงค์​"เป็นคนเดียวที่น่านับถือในบรรดา​ ส.ส.ทั้งหมด หลังพบสิทธิเบิกค่าเทอมอินเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เจ้าของสูตรน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) โพสต์เฟซบุ๊ก Deycha Siripatra ระบุว่า .ในบรรดา​ ส.ส.ทั้ง​ 500​ คนในสภาฯ​ ปัจจุบัน​นั้น ผมนับถือคุณ​หมอวรงค์​ฯ​ มากที่สุด

เพราะได้แสดงจุดยืน​ รักษา​ผลประโยชน์​ของประชาชน​หลายเรื่อง​ โดยไม่ห่วงตนเอง

วันนี้​ คุณ​หมอ​วรงค์​ฯ​ เปิดเผยสิทธิ​ของ​ ส.ส.และ​ ส.ว.ที่คนส่วนใหญ​่​ (เช่นผม)​ ยังไม่รู้

นั่นคือ​ ทั้ง​ ส.ส.และ​ ส.ว.​ มีสิทธิ์​เบิกค่าเรียนในโรงเรียน​ "อินเตอร์" ได้​ ซึ่งน่าตกใจมาก

แม้เป็นโรงเรียนธรรมดา​ ก็ไม่สมควรอยู่แล้ว​ แต่นี่เป็นโรงเรียน​ "อินเตอร์" ที่แสนแพง

ยิ่งกว่านั้น​ ยังมีข้อมูล​ว่า​ แม้พ้นตำแหน่งแล้ว​ แค่จ่ายเดือนละ​ 3,500​ บาท​ ก็ได้ถึง​ 2​ สิทธิ์

นั่นคือสิทธิ์​เบิกค่าเทอม​ ร.ร.อินเตอร์​ฯ​ และสิทธิ​์การรับบำนาญ​ (ภาพด้านขวา)

จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่​ มีคำถามว่า​... เข้าไปเป็น ส.ส.​และ​ ส.ว.​ เพื่อประโยชน์ของ​ใคร

เพื่อประโยชน์​ของ​ ชาติ​บ้านเมืองและประชาชน​ หรือ​ เพื่อประโยชน์ของ​ ​ตนเองและพวก

คำถามนี้​ คนไทยส่วนใหญ่​มีคำตอบให้แล้วว่า​ เป็นอย่างหลัง​ (ยกเว้นคุณ​หมอ​วรงค์​ฯ)

อาจมี​ ส.ส.และ​ ส.ว.ที่เป็นเหมือนคุณ​หมอ​วรงค์​ฯ​ อีกก็ได้​.... แต่ผมยังนึกชื่อไม่ออก

ผู้อ่านท่านใด​ นึกชื่อออก​ ช่วยบอกมาบ้างนะครับ.... คุณ​หมอ​วรงค์​ฯ​ จะได้ไม่เหงา