'หมอเดชา'ชม​"วรงค์​"เป็นคนเดียวที่น่านับถือในบรรดา​ ส.ส.ทั้งหมด หลังพบสิทธิเบิกค่าเทอมอินเตอร์

นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ เจ้าของสูตรน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) โพสต์เฟซบุ๊ก Deycha Siripatra ระบุว่า .ในบรรดา ส.ส.ทั้ง 500 คนในสภาฯ ปัจจุบันนั้น ผมนับถือคุณหมอวรงค์ฯ มากที่สุด
เพราะได้แสดงจุดยืน รักษาผลประโยชน์ของประชาชนหลายเรื่อง โดยไม่ห่วงตนเอง
วันนี้ คุณหมอวรงค์ฯ เปิดเผยสิทธิของ ส.ส.และ ส.ว.ที่คนส่วนใหญ่ (เช่นผม) ยังไม่รู้
นั่นคือ ทั้ง ส.ส.และ ส.ว. มีสิทธิ์เบิกค่าเรียนในโรงเรียน "อินเตอร์" ได้ ซึ่งน่าตกใจมาก
แม้เป็นโรงเรียนธรรมดา ก็ไม่สมควรอยู่แล้ว แต่นี่เป็นโรงเรียน "อินเตอร์" ที่แสนแพง
ยิ่งกว่านั้น ยังมีข้อมูลว่า แม้พ้นตำแหน่งแล้ว แค่จ่ายเดือนละ 3,500 บาท ก็ได้ถึง 2 สิทธิ์
นั่นคือสิทธิ์เบิกค่าเทอม ร.ร.อินเตอร์ฯ และสิทธิ์การรับบำนาญ (ภาพด้านขวา)
จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่ มีคำถามว่า... เข้าไปเป็น ส.ส.และ ส.ว. เพื่อประโยชน์ของใคร
เพื่อประโยชน์ของ ชาติบ้านเมืองและประชาชน หรือ เพื่อประโยชน์ของ ตนเองและพวก
คำถามนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีคำตอบให้แล้วว่า เป็นอย่างหลัง (ยกเว้นคุณหมอวรงค์ฯ)
อาจมี ส.ส.และ ส.ว.ที่เป็นเหมือนคุณหมอวรงค์ฯ อีกก็ได้.... แต่ผมยังนึกชื่อไม่ออก
ผู้อ่านท่านใด นึกชื่อออก ช่วยบอกมาบ้างนะครับ.... คุณหมอวรงค์ฯ จะได้ไม่เหงา